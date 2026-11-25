Laporta rebate Real Madrid “obcecado”
Laporta fez duras críticas ao Real Madrid, acusando o clube de ser obcecado por falar do rival catalão. O presidente do Barça falou com a imprensa em Baku na quarta-feira, pouco antes do almoço dos dirigentes que antecedeu o jogo do Barcelona contra o Sabah pela Champions League.
As declarações vieram no mesmo dia de uma audiência de conciliação judicial marcada entre os dois gigantes espanhóis. Laporta deixou claro que o Barça está determinado a proteger sua reputação e impedir que o Madrid divulgue o que ele considera afirmações falsas sobre o clube.
Presidente do Barcelona brinca sobre cobrar royalties
Laporta demonstrou irritação com o foco incessante do Real Madrid no Barcelona e sugeriu que o rival usa o nome do clube em benefício próprio. Segundo ele, o Madrid deveria cuidar dos próprios assuntos, em vez de atacar constantemente o Barcelona em público.
“A única coisa que vejo é que o Madrid não para de falar do Barça”, disse Laporta, segundo o Marca. “No fim, vamos ter de cobrar royalties deles, porque estão promovendo a própria imagem às custas do Barça. É só disso que sabem falar.
“Em vez de falar do Madrid, que é o que deveriam fazer, de cuidar de si mesmos e deixar os outros em paz, eles têm de falar do Barça. Estão obcecados com essas questões porque, suponho, querem desviar a atenção de outras coisas que não estão indo tão bem para eles.”
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Laporta questiona jejum de títulos e planos do Madrid
Ao explicar por que acredita que o Madrid tenta desviar os holofotes, Laporta apontou diretamente para as dificuldades recentes do clube dentro e fora de campo. Ele cobrou que seus dirigentes se comuniquem com clareza com a própria torcida, em vez de criticar os rivais.
“Acho que o que estão fazendo é desviar a atenção de outros problemas que têm”, afirmou Laporta. “Estão há dois anos sem ganhar nada e, além disso, estão pensando em vender uma parte do clube.
“Acho que precisam se explicar, explicar seu projeto, assim como fazemos no Barça. Não deveriam se dedicar a falar do Barça. Não cabe a eles fazer isso. Deveriam deixar os outros em paz e se preocupar com o que acontece na própria casa.”
Audiência de conciliação e jogo contra o Sabah pela frente
As atenções agora se voltam para o resultado da audiência de conciliação judicial de quarta-feira entre os dois clubes. Laporta confirmou que o Barça busca uma retratação oficial do Real Madrid e alertou que o clube não recuará se suas exigências forem ignoradas.
“A audiência de conciliação será realizada hoje e veremos o resultado”, explicou. “Depois decidiremos o que teremos de continuar fazendo. O que certamente continuaremos a fazer é defender os interesses do Barça e tentar impedir que digam coisas que não são verdadeiras sobre o clube. O que queremos é uma retratação e, se não houver retratação, teremos de continuar.”
Em campo, o Barça tentará deixar de lado a disputa judicial quando enfrentar o Sabah pela Champions League, em Baku.