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O presidente do Barcelona, Joan Laporta, rebateu o Real Madrid antes de uma importante audiência de conciliação judicial e afirmou que o rival é obcecado por falar do clube catalão. Em Baku, antes do confronto com o Sabah pela Champions League, Laporta brincou que o Barça pode cobrar royalties e acusou o Madrid de desviar a atenção dos próprios problemas.

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Laporta rebate Real Madrid “obcecado”

Laporta fez duras críticas ao Real Madrid, acusando o clube de ser obcecado por falar do rival catalão. O presidente do Barça falou com a imprensa em Baku na quarta-feira, pouco antes do almoço dos dirigentes que antecedeu o jogo do Barcelona contra o Sabah pela Champions League .

As declarações vieram no mesmo dia de uma audiência de conciliação judicial marcada entre os dois gigantes espanhóis. Laporta deixou claro que o Barça está determinado a proteger sua reputação e impedir que o Madrid divulgue o que ele considera afirmações falsas sobre o clube.

Presidente do Barcelona brinca sobre cobrar royalties

Laporta demonstrou irritação com o foco incessante do Real Madrid no Barcelona e sugeriu que o rival usa o nome do clube em benefício próprio. Segundo ele, o Madrid deveria cuidar dos próprios assuntos, em vez de atacar constantemente o Barcelona em público.

“A única coisa que vejo é que o Madrid não para de falar do Barça”, disse Laporta, segundo o Marca. “No fim, vamos ter de cobrar royalties deles, porque estão promovendo a própria imagem às custas do Barça. É só disso que sabem falar.

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“Em vez de falar do Madrid, que é o que deveriam fazer, de cuidar de si mesmos e deixar os outros em paz, eles têm de falar do Barça. Estão obcecados com essas questões porque, suponho, querem desviar a atenção de outras coisas que não estão indo tão bem para eles.”

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Laporta questiona jejum de títulos e planos do Madrid

Ao explicar por que acredita que o Madrid tenta desviar os holofotes, Laporta apontou diretamente para as dificuldades recentes do clube dentro e fora de campo. Ele cobrou que seus dirigentes se comuniquem com clareza com a própria torcida, em vez de criticar os rivais.

“Acho que o que estão fazendo é desviar a atenção de outros problemas que têm”, afirmou Laporta. “Estão há dois anos sem ganhar nada e, além disso, estão pensando em vender uma parte do clube.

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“Acho que precisam se explicar, explicar seu projeto, assim como fazemos no Barça. Não deveriam se dedicar a falar do Barça. Não cabe a eles fazer isso. Deveriam deixar os outros em paz e se preocupar com o que acontece na própria casa.”

Audiência de conciliação e jogo contra o Sabah pela frente

As atenções agora se voltam para o resultado da audiência de conciliação judicial de quarta-feira entre os dois clubes. Laporta confirmou que o Barça busca uma retratação oficial do Real Madrid e alertou que o clube não recuará se suas exigências forem ignoradas.

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“A audiência de conciliação será realizada hoje e veremos o resultado”, explicou. “Depois decidiremos o que teremos de continuar fazendo. O que certamente continuaremos a fazer é defender os interesses do Barça e tentar impedir que digam coisas que não são verdadeiras sobre o clube. O que queremos é uma retratação e, se não houver retratação, teremos de continuar.”

Em campo, o Barça tentará deixar de lado a disputa judicial quando enfrentar o Sabah pela Champions League, em Baku.