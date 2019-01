Valverde sobre suposta irregularidade de Chumi na Copa do Rei: "Barça não fez nada de errado"

Levante denunciou o clube catalão, mas Comitê de Competições da Federação Espanhola entendeu que a denúncia protocolada excedeu o prazo determinado

Após conquistar a classificação para às quartas de final da Copa do Rei, o Barcelona se viu ameaçado após o Levante denunciar que o jogador Chumi foi escalado irregularmente no primeiro duelo das oitavas de final. No entanto, após o Comitê de Competições da Federação Espanhola decidir não punir o clube catalão, a equipe comandada por Ernesto Valverde segue na competição e tetá pela frente o Sevilla na próxima fase.

À véspera do duelo contra o Leganés na Liga, o técnico conversou com a imprensa e destacou que o clube agiu de forma correta na competição.

"Muito já foi dito sobre isso. Acho que deixei minha voz clara quando o jogo terminou. Agimos corretamente", disse.



Foto: Getty Images

"Se você observar as regras da competição, não fizemos nada errado. Algumas pessoas podem interpretar as regras de uma maneira diferente. É preciso deixar claro - não para a pessoa que está escrevendo as regras, mas para as pessoas que estão lendo. Agimos corretamente e dentro da lei", completou.

Sobre o apelo do Levante, Valverde acrescentou: "Não, não estamos preocupados com este assunto, mas todo clube tem que defender seus interesses".

"O Levante vai fazer o que eles acham que é certo e nós também. Estamos apenas nos concentrando neste jogo sabendo que temos outro na quarta-feira [contra o Sevilla]", concluiu.

Barcelona e Leganés entram em campo neste domingo (20), às 17h45 (de Brasília).