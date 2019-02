Valverde sobre Real ser beneficiado com VAR: "Estamos tranquilos. Vamos tentar vencer"

Espanhol completará 100 jogos como técnico do Barcelona nesta quarta-feira (27)

Nesta quarta-feira (27), Real Madrid e Barcelona se enfrentam pelas semifinais da Copa do Rei, e além de ser 40º El Clasico de Lionel Messi, também será o 100º jogo de Ernesto Valverde como treinador do time catalão.

Durante entrevista coletiva antes do duelo, Valverde conversou com a imprensa e, além de querer uma vitória para comemorar a marca alcançada, também se mostrou tranquilo com o VAR diante dos merengues.

"Estamos calmos sobre tudo isso, sabemos que a polêmica estará ligada ao futebol e a outros esportes, que dependem mais das pessoas do que do próprio esporte, vamos tentar vencer e pronto", disse.

"Eu não sabia (sobre a marca), mas é um jogo porque vale vaga na final, é um clássico, vai ser complicado porque não temos o placar que gostaríamos de começar, está aberto. Esperamos passar", completou.

Questionado sobre as vitórias recentes em pleno Santiago Bernabéu, o treinador se mostrou preocupado com o duelo.

"Os precedentes não servem para saber o que vai acontecer no futuro, é verdade que é um fato que indica o que aconteceu até agora, mas estamos preocupados em como vencer amanhã, concluiu".