Valverde sobre Messi: "Tenho histórias que vou contar para meus netos"

O treinador lembrou com carinho sobre sua passagem pelo Barcelona

Ex-técnico do Barcelona, Ernesto Valverde admitiu que seus netos não vão acreditar em suas histórias de como ele comandou um jogador que era ‘capaz de driblar sete rivais e marcar um gol’.

Valverde comandou o Barça por três temporadas. Durante esse período o treinador levantou quatro troféus, até ser demitido em janeiro de 2020. Apesar de uma saída rápida, o técnico ainda se lembra com carinho de sua passagem na equipe e da oportunidade trabalhar com Messi.

Em entrevista ao jornal Cadena Ser , Valverde disse: "Quando eu ficar mais velho, direi aos meus netos que havia um jogador que era capaz de driblar sete rivais e marcar um gol, e eles vão me dizer que estou falando bobagem.”

"Felizmente, agora existem muitas gravações, para que possam desfrutar de Messi."

Mudanças no Camp Nou

As mudanças no Barça aconteceram muito rápidas. Valverde foi substituído por Quique Setien que não durou muito tempo, após um vexame sofrido contra o Bayern de Munique, na derrota por 8 a 2.

Ali foi a gota d’agua, quando o holandês Ronald Koeman assumiu o comando para temporada 2020-21, mas ainda não convenceu como comandante sofrendo algumas críticas.

Koeman pelo Barcelona Foto: Getty

Apesar das críticas, Koeman deve permanecer e ter a chance de organizar a equipe. Valverde não se surpreende ao ver especulações sobre a mudança do treinador, com sucesso instantâneo agora exigido, ao invés de uma sequência de trabalho.

O ex-treinador do Athletic Club acrescentou: “Há dança de treinador em todas as equipes, não só no Barça.

"Você pode ganhar muitas vezes, mas quando você perde, os treinadores são os primeiros a serem trocados. As demandas são muito altas e os torcedores exigem mudanças."