Valverde pede um centroavante e Morata e Llorente surgem em lista do Barcelona, segundo jornal

Com a saída de Munir, os culés devem ir atrás de outro atacante e a dupla da Premier League interessa o clube catalão

O Barcelona está a procura de um atacante. Isso porque a saída de Munir El Haddadi para o Sevilla deixou o elenco do Barça sem um atacante reserva para Luis Suárez. Por isso, a diretoria do clube busca contratar um centroavante para cobrir as eventuais ausência do 'Pistolero'. Dois nomes que jogam na Premier League surgiram na lista dos culés: Álvaro Morata, do Chelsea e Fernando Llorente, do Tottenham, de acordo com o jornal Marca.

Morata não é exatamente uma unanimidade entre a diretoria. O ex-Real Madrid não conseguiu se firmar no Chelsea, nem com Antonio Conte, nem sob o comando de Maurizio Sarri. O alto salário e a pretensão do atleta de jogar como titular podem dificultar o negócio que já é visto como bastante complicado.

Já Fernando Llorente é reserva de Harry Kane nos Spurs. Ele tem atuado pouco e é mais utilizado nas copas domésticas. Ele tem um perfil bastante diferente do que é habitual do Barça. Entretanto, um trunfo que pode ajudar o espanhol é o fato de ser um jogador forte na bola aérea, modo pouco utilizado pelo Barça em seus ataques. Escolha dos editores Reencontro mais que especial: o elo entre Fábregas e Henry que pode ajudar o Monaco

Copa América 2019: quando é, qual o preço dos ingressos, seleções participantes e quais estádios irão sediar o torneio?

Crise técnica e de confiança: Coutinho vive o seu pior momento no Barcelona

(Foto: Getty Images)

Llorente parece surgir como uma opção mais viável ao clube catalão e não faria tanta falta ao time londrino já que Harry Kane tem um histórico de lesões muito pequeno e sua forma goleadora é inquestionável.

Além disso, o Tottenham ainda conta com Vincent Janssen, atacante holandês que ficou muito tempo afastado por lesão e tem feito sua volta, aos poucos, no time sub-23. Em pouco tempo deve ser reincorporado ao time principal.