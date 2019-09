Valverde não confirma Messi na estreia do Barcelona na Champions: "difícil"

A estrela do Barça ainda não foi confirmada para o primeiro jogo do clube na Champions; Messi se recupera de uma lesão

Lionel Messi poderá ficar de fora do primeiro jogo do na 2019-20 em 17 de setembro contra o , da , segundo o treinador da equipe Ernesto Valverde.

Messi perdeu os amistosos recentes da , incluindo a impressionante vitória por 4 a 0 contra o , bem como o início da campanha do Barça em , devido a uma lesão. O Hermano também não entrará em campo com o elenco durante o próximo jogo do Campeonato Espanhol contra o , no Camp Nou.

"Eu não sou médico, mas parece que a cicatriz se abriu um pouco e isso nos tornou mais cautelosos. Se tratando dele retornar, não sei se será terça-feira ]17 de setembro] ou talvez mais tarde ele volte. Não quero dizer nada para diminuir as expectativas, mas acho difícil ele voltar contra o Borussia”, disse Valverde em entrevista coletiva antes do jogo.

Dos jogos que disputou em La Liga nesta temporada, o Barça venceu apenas um dos três. A ausência de Messi é sentida no esquema tático de Valverde, porém o treinador comentou sobre a qualidade da equipe para superar o falta do argentino.

"A perda de Leo é sempre perceptível, mas há outros jogadores que precisam dar um passo à frente. Antoine Griezmann já marcou alguns gols e esperamos que ele continue marcar. Houve momentos em que Messi não estava disponível e continuamos sem ele. Quando ele teve o problema no braço [na última temporada], o time respondeu bem. Queremos que ele volte em breve, mas também volte bem”, disse.

(Foto: Getty Images)

Em entrevista recente ao Sport, Messi comentou sobre a atual lesão e sugeriu que o seu retorno deverá ocorrer somente contra o Granada, em 21 de setembro, após o duelos da Champions diante do Borussia Dortmund.

"Ainda estou treinando sozinho. Ainda não tenho uma data de retorno fixa. Estou fazendo testes e quando estiver 100% recuperado, estarei pronto para jogar. Não jogarei contra o Valência, mas vamos ver se posso voltar contra o Dortmund ou Granada", contou.