Valverde não confirma futuro no Barcelona: "não sei o que farei na próxima temporada"

Treinador tem a opção de deixar o clube ao final da temporada, e prefere manter alternativas em aberto no momento

Barça de comando renovado em 2019? Ainda não é certo, mas Ernesto Valverde tampouco garantiu que seguirá como técnico da equipe catalã para a próxima temporada. Com títulos recentes em La Liga e Copa do Rei, ele ainda tenta levar os blaugranás adiante na Champions League, onde não superam as quartas de final desde 2015, quando foram campeões pela última vez.

O vínculo de Valverde é válido até o final da temporada 2019/20, mas tanto ele como o Barcelona teriam a opção de romperem o acordo sem qualquer ônus já em junho deste ano. Uma opção que ele, no momento não descarta exercer.

"Não sei o que vou fazer na próxima temporada. No futebol, quem sabe? Todos sabemos como as coisas são, nunca penso muito na frente, ou no longo prazo", disse à Barça TV.

"Para nós, dois meses já é pensar no muito longo prazo. Se você ganha uma partida, todos ficam felizes, se você perde, todos ficam no seu pé."

Após um ano e meio completados na Catalunha, o treinador admite que ainda sente o peso do trabalho em um clube da envergadura do Barcelona.

"É um (processo de) aprendizado contínuo", continuou. "Todos os dias acontece algo com o que você deve lidar de um jeito ou de outro. Todos temos um objetivo em comum, que o clube funcione e cresça a cada dia, que joguemos bem e todos fiquem felizes."

"Nem sempre você vai acertar, mas eu aceito e encaro bem isso, tentando aprender sempre, é tudo muito intenso."

Com o recesso do final de ano perto do fim, o Barcelona volta à ação no próximo domingo (6), quando encara o Getafe fora de casa, por La Liga, a partir das 15h30 (horário de Brasília).