Valverde mantém rodízio na Copa do Rei no Barcelona e foco na La Liga

A derrota para o Sevilla pelas quartas de final da Copa del Rey não foi um total desastre para os catalães

A derrota do Barcelona para o Sevilla na última quinta-feira (23) por 2 a 0 só mostrou novamente que Ernesto Valverde está optando por manter o foco da equipe apenas na La Liga.

“Este ano estamos rodando mais porque pensamos no que é melhor. Pela La Liga, queremos manter a distância [na tabela], e pensamos que os jogadores do elenco têm que nos ajudar”, declarou o técnico em coletiva de imprensa.

A opção de colocar a Copa del Rey em segunda posição para a equipe é um método de focar no campeonato nacional para conquistar pontos e chegar à Champions League em plenas condições.

Valverde lembra-se bem dos problemas que enfrentou na temporada passada com as partidas de diferentes competições se entrelaçando, e o resultado não foi nada favorável.

Em fevereiro de 2018, o Barcelona acumulou três empates em cinco dias, contra o Espanyol, Getafe e Las Palmas. Em sequência, na Champions, sofreram a derrota para a Roma.

“Não é que tenhamos que dosificar, mas o mês de janeiro é o mais complicado de todos. A Copa é importante, mas ganhar pontos na La Liga é um extra e também temos que pensar no futuro da Champions”, declarou certa vez Luis Suárez.

Jogadores como Sergio Busquets, Jordi Alba, Messi e Suárez são os pilares básicos desta troca estratégica entre o banco da equipe catalã. Os quatro descansam mais do que o resto com um único objetivo: estar em pleno rendimento no mês de maio, que é quando os títulos são decididos.