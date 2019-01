Valverde faz mistério e não garante escalação de Messi no Barcelona

O treinador do Barcelona decidiu esconder a escalação de Messi para a partida contra o Levante

Técnico do Barcelona, Ernesto Valverde preferiu ser discreto ao comentar sobre a escalação de Lionel Messi no próximo duelo do time espanhol contra o Levante, nesta quinta-feira (17), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Rei.

Em entrevista coletiva realizada na manhã desta quarta-feira (16), o treinador não confirmou a titularidade do argentino: "Não vou dizer se ele vai jogar. Se eu falar também revelo ao treinador rival, eu não sei quais vão jogar no adversário”.



(Foto: Getty Images)

"Cada equipe em momentos decisivos tende a fazer o que sabe fazer, e fora de casa eles têm conquistado muitos pontos com um grande contra-ataque que marca um monte de gols. É um jogo decisivo em que um é eliminado e nós queremos passar de fase”, disse.

Líder da La Liga 2018-19, o Barcelona encara uma maratona de jogos entre Copa do Rei e Campeonato Espanhol. Ainda assim, o treinador se mantém otimista com a preparação física do elenco: “Vamos preparar a melhor equipe possível para passar, sabendo que também no final de semana temos outra partida importante".