Valverde exalta Messi e seu novo recorde e também elogia boa atuação de Coutinho

Técnico do Barcelona se rendeu ao argentino e ao brasileiro, que tiveram boas exibições na vitória sobre o Eibar

Com um gol histórico de Lionel Messi, show de Luis Suárez e boa atuação de Philippe Coutinho, o Barcelona venceu o Eibar, neste domingo (13), por 3 a 0, em jogo válido por La Liga, e manteve a liderança isolada da competição, com cinco pontos de vantagem para o Atlético de Madrid, segundo colocado.

Suárez, com dois gols, foi o nome do jogo, mas as atenções foram voltadas, para variar, para Lionel Messi, que marcou seu 400º gol em La Liga, recorde histórico do torneio. O camisa 10 é o maior artilheiro da história do campeonato.

Não à toa, após a partida, Ernesto Valverde tratou de exaltar o craque argentino. "Seus números são estratosféricos, incríveis. 400 gols são uma barbaridade. Mas, o melhor de tudo, é que ele é mais que um goleador. É incrível tudo que ele faz", disse o treinador barcelonista.

Valverde também elogiou Coutinho. O brasileiro, que vinha sendo muito criticado nas últimas semanas, teve ótima atuação nesta tarde, dando uma assistência para Suárez e participando do gol de Messi.

"É um jogador que nos deu muito, nos dá muito e tem que nos dar muito. Philippe tem uma qualidade incrível", afirmou.