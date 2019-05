Valverde está com as horas contadas no Barcelona; técnico da Bélgica é o mais desejado

Duas eliminações humilhantes na Champions League e a derrota na final da Copa do Rei podem ter influência na permanência do treinador no clube

Ernesto Valverde está com as horas contadas como treinador do . Apesar de ter contado com o respaldo do presidente Bartomeu, que alegou que o clube ainda “conta com ele”, tudo indica que o espanhol não deve seguir no comando da equipe na próxima temporada.

Quer assistir jogos ao vivo e de onde quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis.

Valverde venceu duas consecutivas com o Barça, mas o fim traumático que o time obteve nas duas últimas , além da recente derrota na final da podem fazer com que ele deixe sua posição antes do esperado.

Entretanto, o espanhol tem um contrato em vigor com o clube e não pretende sair agora. A solução para ambas as partes seria chegar a um acordo para anunciar sua saída amigavelmente. Conforme foi publicado pelo RAC 1, esse anuncio oficial deve acontecer muito em breve.

Com Valverde a um pé de saída do Barcelona, a lista de candidatos a ocupar o seu lugar já é extensa. No entanto, o maior entre eles é Roberto Martinez, técnico da seleção da , que já esteve como pretendente a comandar o time do .

Martinez, por outro lado, já afirmou que não se comprometeria com nenhum time sem antes conversar com os dirigentes da seleção, segundo publicou o jornal Het Laatste Nieuws. De qualquer forma, é o seu perfil que a diretoria do Barça mais gosta e devem buscar uma negociação.