Valverde diz que seu Barcelona chega muito ao ataque, mas não é bem assim

A equipe catalã recebe o Borussia Dortmund, pela penúltima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões

Ernesto Valverde convive com críticas pelo seu trabalho no , especialmente pela forma como a equipe joga: um futebol pragmático demais para um clube que nos últimos anos demonstrou em campo, e gritou aos quatro cantos fora dele, um DNA mais ousado e focado no ataque.

O treinador, que conta com apoio de seu elenco de jogadores, apresentou resultados internos embora tenha acumulado dois fracassos gigantes na Liga dos Campeões – ao ser eliminado duas vezes seguidas por adversários que haviam sido derrotados por ampla margem no jogo de ida. Valverde conquistou os últimos dois campeonatos espanhóis que disputou, além de ter levantado uma e de ter sido vice na última.

Na temporada atual o seu Barcelona lidera . Tem os mesmos 28 pontos do , com um jogo a menos que é justamente contra o arquirrival. Mas o futebol em campo segue a não convencer. Hoje o Barcelona conta com duas grandes forças: Ter Stegen fazendo milagres no gol e Lionel Messi fazendo o de sempre no ataque. Brilhos individuais em um conjunto que não convence.

O treinador basco foi perguntado sobre o estilo de sua equipe, em entrevista coletiva na véspera do jogo desta quarta-feira (27) contra o , pela penúltima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O velho dilema do “jogar bem vs. ganhar”, e conceitualmente a resposta foi correta.

“A melhor ideia para ganhar é criar chances e fazer com que o adversário não consiga isso. Isso é jogar bem. Se você tem a bola, mas não consegue criar chances de gol é porque está faltando o mais importante. O que nós buscamos encontrar é o resultado através do jogo” disse Valverde.

O problema é que o time não tem feito o que o treinador disse.

Segundo números da Opta Sports, levando em conta todas as competições disputadas por clubes das principais ligas europeias, o Barcelona não é quem mais cria e também vai enfrentando um número de finalizações maior em relação a equipes que brigam por menos.

O Barcelona finalizou a gol (95 vezes) menos do que times como (98) e (102). Sofreu mais arremates (57) do que (56) e (55).

Nesta quarta, os catalães recebem o Borussia Dortmund e qualquer coisa diferente de uma vitória pode deixar a última rodada dramática para obter a classificação rumo às oitavas de final da Champions.