Valverde: "Convocação de Messi à Argentina não será um problema para o Barça"

Camisa 10 voltou a ser chamado após cumprir suspensão de três meses imposta pela Conmebol

Enersto Valvede não acredita que a convocação de Lionel Messi para a seleção da irá prejudicar os planos do .

O camisa 10 tem sofrido com lesões desde o início da temporada e, por isso, ficou de fora dos primeiros compromissos do clube no ano.

(Foto: Getty Images)

E apesar de Messi estar adquirindo a melhor forma neste momento, Valverde acredita que a participação do camisa 10 nos amistosos contra e Israel não prejudicará a evolução do jogador.

"Olha, sabemos que se Messi estiver ativo há uma boa chance dele ser chamado para a seleção", disse Valverde em entrevista coletiva.

"Ele não esteve por causa da suspensão, mas agora que acabou, é normal ele voltar para a Argentina. É algo que aceitamos, ele aceita. Não acho que seja negativo", concluiu.