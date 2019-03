Valverde comemora vitória e não vê Real fora da briga pelo título: "Falta muito ainda"

Técnico não quer que a equipe perca o foco e aponta que Merengues e Atlético: "estão aí"

O técnico Ernesto Valverde comemorou a mais uma vitória do Barcelona sobre o Real Madrid na semana. Desta vez, o time ganhou por 1 a 0, no Santiago Bernabéu, na noite deste sábado (2), pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, abriu folga na liderança da competição, mas o comandante não descartou os rivais na luta pelo título.

"Nós fomos melhores que o outro dia. Com a bolan nós incomodamos, se via isso. Embora tenhamos passado alguns apuros, porque são ótimos jogadores. Foi um jogo difícil. Nossas chances, algo mais claras. Não conseguimos fazer um segundo gol e sempre estivemos expostos", analisou Valverde em entrevista coletiva.

"Não dou o Real Madrid por morto. Além disso, tem o Atlético também. Respeitamos todos os rivais, assim como eles. É absurdo pensar no título enquanto faltam muitas rodadas. Quando faz isso é quando começa a perder as partidas. Não considero o Atlético meu único rival. O Real também está aí. Temos que prever que vai se recuperar. E o Atlético é o segundo, um time muito seguro, que ganha muitos jogos. Tem muita Liga", completou.

(Foto: Getty Images)

O valor de duas vitórias seguidas diante do maior rival do Barça pode aumentar as expectativas a respeito do trabalho de Valverde no clube. Mas o treinador não está preocupado com isso.

"Não sei se esses clássicos me reforçam ou não. Mas não me preocupa. O que me preocupa é que minha equipe ganhe e jogue bem. Não mudamos muito os onze. O que queríamos era sair para o jogo, dar trabalho ao rival e ser solidários defendendo. E conseguimos", disse.

O treinador falou ainda sobre o desempenho de Messi que, apesar de não ter marcado gols, mais uma vez deu trabalho aos rivais. "Messi é um extraterrestre de qualquer maneira. Cada vez que toca na bola algo extraordinario acontece, é assim".