Valverde comemora resultado positivo contra o Getafe: "campo muito difícil"

Técnico do Barcelona se mostrou satisfeito com a vitória por 2 a 1 fora de casa

O Barcelona deu mais um importante passo neste domingo (6) para conquistar o Campeonato Espanhol ao vencer o Getafe por 2 a 1. Fora de casa, a equipe comandada por Ernesto Valverde comemorou a quinta vitória consecutiva na Liga e ampliou a vantagem no topo da tabela sobre o Atlético de Madrid, Sevilla e Real Madrid.

"Nós sabíamos dos resultados antes de entrar em campo. Nós tivemos a pressão para aproveitar a oportunidade. Nós fomos em um campo difícil. Tivemos o controle do jogo no primeiro tempo, mas eles entraram no jogo com o gol.", disse.

"Não foi fácil e também há momentos em que você deve saber como se defender. Tivemos ocasiões para ampliar o resultado, embora eles também tenham conseguido marcar.", completou.

Números do Barça e Atleti na Liga 2018/19

Apesar dos cinco pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid, segundo colocado, Valverde adotou o tom de cautela, sempre presente em suas entrevistas.

"Eu não penso muito sobre o resto das equipes. Ainda há muita coisa para acontecer. Eu nunca descarto nenhum rival. Nem o Real Madrid e nem o resto. Não sei se estávamos com as mesmas distâncias na última temporada e houve uma liga até o final ", concluiu.

Com o resultado, o Barcelona chegou a 40 pontos em 18 jogos. O Atlético é vice-líder com 35, enquanto o Sevilla vem logo atrás, com 33.