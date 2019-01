Valverde atribui bons resultados a permanência no Barça: "Dependendo de como será a temporada”

Além de comentar sobre a renovação de contrato com o Barça, Valverde ainda analisou o próximo confronto da equipe

O vínculo entre Ernesto Valverde e Barcelona está perto do fim, e sem nenhuma proposta de renovação por parte da diretoria espanhola, o futuro do treinador segue incerto na equipe Catalã.

Em entrevista coletiva, o comandante do Barça ressaltou que sua continuidade no clube dependerá dos resultados conquistados ao longo da temporada 2018-19.

“No final da temporada temos que decidir se continuaremos ou não. Dependendo de como a temporada for, vamos ver. Se as coisas estão indo bem, todo mundo está feliz. Mas se você não ganha, como já aconteceu conosco, colocam um preço em sua cabeça. Vamos ver como vai ser”, explicou.

Mais artigos abaixo



​(Foto: Getty Images)

Líder da La Liga, o Barcelona entra em campo no próximo domingo (06), contra o Getafe, às 17h45 (Brasília), para tentar se manter na ponta da tabela. Com isso, Valverde aproveitou o bate-papo para comentar sobre o adversário da 18ª rodada do Campeonato Espanhol.

"É um bom adversário para começar o ano porque vai exigir muito de nós. É um rival muito difícil e desconfortável, e teremos que nos concentrar muito para ganhar o jogo”, disse.

Por fim, o treinador ainda foi questionado sobre a pouca movimentação do Barcelona no mercado de transferência para a sequência da temporada: "Eu não presto muita atenção a isso, sei que somos um clube que tem que estar aberto para melhorar, mas eu presto mais atenção nos jogadores que temos, para mantê-los".