Valverde anima torcedores sobre físico de Messi: “treinou perfeitamente”

Após lesão que afastou Messi da semifinal da Copa do Rei contra o Real Madrid, jogador deverá ser titular diante o Lyon

Principal convidado de um evento beneficente, o treinador do Barcelona, Ernesto Valverde respondeu a diversas perguntas referentes ao Barça, entre elas, o estado físico de Lionel Messi.

O argentino sofreu uma lesão muscular há 10 dias, mas de acordo com o técnico, Messi estará à disposição o quanto antes: "Leo é muito bom. Hoje ele treinou perfeitamente e está no topo para o que está por vir".

Perto do embate contra o Lyon, pelas oitavas de final da Champions League 2018-19, na próxima terça-feira (19), às 17h (Brasília), Messi deverá ir a campo com o elenco no estádio Parc Olympique Lyonnais.

Valverde ainda aproveitou para comentar sobre o caso de Samuel Umtiti, o jogador sofreu grave lesão no joelho esquerdo em novembro e voltou a treinar com os companheiros de equipe somente na última semana.

"A situação de Umtiti é diferente da de Messi. É possível que Samuel esteja conosco em breve, mas não posso dizer se será sábado ou terça-feira, temos que valorizar muitas coisas. Como está o ritmo com os companheiros...", disse.