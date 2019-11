Valverde ainda não achou seu Barcelona: foram 15 escalações diferentes em 16 jogos

Entre lesões, suspensões e rotações, o trinador repetiu o time titular do Barcelona em apenas uma ocasião nesta temporada

Ernesto Valverde ainda não possui um time. Nos dezesseis jogos que disputou, ele levantou quinze escalações iniciais diferentes ou, pelo contrário, só repetiu a equipe em uma ocasião. Ele usou o mesmo time no empate com o Osasuna e na vitória sobre o Real Betis no Camp Nou. Naqueles dias, o ainda se formou sem Leo Messi, que estava se recuperando de uma lesão. Foi precisamente a linha de ataque que impediu onze nomes ideais neste início de temporada.

Entre lesões, suspensões e rotações ocasionais, o técnico do Barça usou até dez frentes de ataque nesta temporada, sendo a formada por Antoine Griezmann, Luis Suarez e Leo Messi a mais utilizada. Eles começaram cinco vezes devido às lesões sofridas pelo uruguaio e pelo argentino. Nem nas outras linhas há maior clareza.

No centro do campo, Frenkie De Jong consolida-se como o único meio-campista que não gira no momento, e ainda é essencial ter Sergio Busquets, cuja ausência geralmente é traduzida em tropeço do Barça, como mostram os resultados, e Arthur Melo, mas com algumas aparições de Sergi Roberto, embora no seu caso deva-se notar como ele também participou do lado direito.

A linha defensiva, por outro lado, é muito mais clara, mas igualmente sujeita a modificações devido aos contratempos sofridos pela equipe, e Valverde passou a testar até oito foirmações diferentes na ausência de algumas horas para dar lugar à nona, já com Moussa Wagué, devido às ausências dos lesionados Jordi Alba e Nélson Semedo e do suspenso Sergi Roberto.

A maioria é clara sobre os onze ideais deste Barcelona, ​​com Ter Stegen, Semedo, Lenglet, Piqué, Alba, Arthur, Busquets, De Jong, Griezmann, Luis Suárez e Messi, como pode ser visto nos dados de participação. O que é surpreendente é que Valverde só foi capaz de alinhá-los em casa para enfrentar o Slavia de Praga.