Valverde afirma que pretende reintegrar Arthur aos poucos no Barcelona

O brasileiro esteve na equipe titular que foi derrotada pelo Sevilla no jogo de ida das quartas de final da Copa do Rei

Durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (29), Ernesto Valverde comentou sobre como pretende reintegrar Arthur no plantel do Barcelona.

“As características dos jogadores é o que influencia o jogo. Há jogadores que quando competem em casa são mais verticais, que jogam de um para um e outros que dão continuidade, como Arthur”, declarou o técnico.

“Nós temos as duas possibilidades. Arthur está se adaptando muito bem e está nos dando um ótimo rendimento. Aos poucos, vou reintegrando-o”.

O Barça entra em campo nesta quarta-feira (30), no Camp Nou, para receber o Sevilla, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Rei. No jogo de ida, os catalães perderam para os andaluzes por 2 a 0.

“Acho que a torcida vai responder, por muitas razões. O futebol é feito de grandes momentos, jogos. Há coisas que a torcida se lembra e gostaríamos que [a partida] contra o Sevilla fosse uma delas. Eu os incentivo a virem. Devemos usar esse fator torcida, assim como eles fizeram no jogo de ida”, declarou Valverde, que também foi questionado sobre priorizar a Copa do Rei ou a La Liga.

“Quando chega o momento, damos prioridade ao que vem primeiro. É uma eliminatória complicada. Ficamos de olho na partida do Girona para recuperar os jogadores e ficaremos no jogo de sábado (1), mas a prioridade é passar amanhã”, afirmou.

O confronto entre Barcelona x Sevilla tem início às 18h30 (de Brasília), e você pode acompanhar todos os lances em tempo real na Goal Brasil.