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Valores fictícios: contrato de Mancini lidera acusações contra o City

R. Mancini
Manchester City
Premier League
Itália
England

O treinador italiano fora do círculo de acusações

A Premier League divulgou a decisão da comissão independente em seu processo contra o Manchester City, e uma de suas seções está relacionada aos acordos firmados desde os vazamentos iniciais no que diz respeito ao contrato do ex-técnico da equipe, Roberto Mancini.

O documento identifica três mecanismos distintos usados para manter os compromissos fora dos livros contábeis do clube, de acordo com o que foi divulgado pelo site Football Italia.

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De acordo com a comissão, a primeira parte, tratada no âmbito da acusação 1(b), diz respeito a um treinador e não a um jogador: constatou-se que o clube violou as regras P.7 e P.8 da Premier League, que regulamentam o que deve constar no contrato de trabalho do treinador principal.

Os resultados das investigações foram os seguintes:

"Uma parte considerável dos valores devidos pelo clube não foi registrada no contrato de trabalho do treinador, mas sim em um acordo de consultoria entre terceiros. O dinheiro pago para isso, no total de 8,866 milhões de libras esterlinas, veio do grupo ligado a Abu Dhabi que é proprietário do City".

A comissão concluiu que os acordos subjacentes eram "fictícios", que as despesas do clube foram subestimadas nesse valor e que a diretoria do City "tinha claramente a intenção de burlar as regras da Premier League".

Mancini treinou o Manchester City de dezembro de 2009 a maio de 2013, mas não há resultados contra o próprio Mancini neste caso.

Ele destacou que a comissão observou "dois pontos importantes: os resultados da comissão são contra o clube, e não contra o indivíduo, e Mancini não foi parte no processo, e nada no documento publicado inclui qualquer resultado contra ele pessoalmente".

E prosseguiu: "Os nomes estão omitidos ao longo de todo o documento". Mancini disse no último domingo: "Não acredito na condenação do Manchester City, muito pelo contrário".

A decisão estabelece: "Consideramos que as acusações descritas acima estão comprovadas pelo padrão exigido".

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