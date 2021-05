Valores e percentual: como funciona a opção de compra do São Paulo por Benítez

Tricolor tem até 15 de dezembro para adquirir 65% dos direitos do argentino, emprestado pelo Independiente e eleito craque do Paulistão

O São Paulo tem até 15 de dezembro para exercer a oppção de compra de Benítez, emprestado pelo Independiente, da Argentina, até dezembro. Eleito craque do Paulistão, o meia tem preço fixado em 3,2 milhões de dólares (cerca de R$ 16,8 milhões) por 65% dos direitos econômicos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Desse total, descontam-se os 300 mil dólares que o São Paulo paga ao Independiente pela liberação do empréstimo do argentino, sendo que 50% foram quitados à vista e os outros 50% em duas parcelas adicionais. Portanto, o valor final da opção de compra fica assim:

- valor: 2,9 milhões de dólares (cerca de R$ 15,2 milhões) por 65% dos direitos econômicos;

- condições: duas parcelas de 1,450 milhão de dólares, em 2022;

- prazo: até 15 de dezembro para exercer a opção de compra.

"Temos prazo. Vamos exercer, no devido momento. Se não, tenho de pagar uma parte agora, o que finaceiramente pra gente não é fácil. A ideia é, sim, exercer, mas no momento adequado. O contrato garante isso. Devemos exercer, mas no momento devido", disse o diretor de futebol Carlos Belmonte, em entrevista ao Seleção Sportv nesta semana.

Mais artigos abaixo

Aos 26 anos, Benítez pertence ao Independiente. Na última temporada, ele estava emprestado ao Vasco. Agora, pelo São Paulo, soma um gol em 12 jogos. O meia está em recuperação de um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda.