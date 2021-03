Valores de multas aplicadas no Gauchão serão usados no combate à pandemia

Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) fecham parceria no combate à Covid-19

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) firmaram uma parceria para ajudar na aquisição de insumos para combater a pandemia de Covid-19 no estado. A parceria consiste em reverter todos os valores arrecadados nas transações de pena no Tribunal Justiça Desportiva (TJD) em compra de materiais para os atendimentos nas unidades de saúde do estado.

“Nós acertamos com o Governador Eduardo Leite que todo o valor arrecadado pelo TJD nas transações de pena fosse revertido na compra de insumos para doar ao governo do estado, para ajudar no combate a pandemia”, disse Luciano Hocsman, presidente da FGF, à Goal.

As transações de pena, baseado no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, funcionam da seguinte maneira. O jogador, técnico ou dirigente de clube que for denunciado e ir a julgamento no TJD pode ter uma transação de pena e, ao invés de ser punido com uma suspensão, ele irá pagar uma multa.

O exemplo mais recente é o do técnico colorado Míguel Ángel Ramírez, que iria a julgamento na última terça-feira denunciado por invadir o gramado no jogo contra o Ypiranga e podendo pegar até seis jogos de suspensão. O espanhol, porém, teve uma transação de pena, revertida em multa de R$ 8 mil, e o julgamento cancelado.

“Esta transação de pena do técnico Míguel Ángel Ramírez já será revertida em compra de insumos para o combate do covid e repassado para o governo do estado. Parece um valor pequeno para as necessidades, mas já é um começo e tenho certeza que esta parceria vai ajudar bastante”, destacou o presidente da FGF.