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O Real Madrid está perto de fechar a contratação de JJ Gabriel, promessa do Manchester United, enquanto os detalhes financeiros do acordo começam a vir à tona. A expectativa é que o jovem formalize sua transferência para a capital espanhola nos próximos dias, encerrando uma longa novela.

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Real Madrid acerta contrato de três anos e compensação de € 360 mil

O novo empresário de Gabriel, Ali Barat, visitou Valdebebas na segunda-feira para acertar os últimos detalhes do acordo, segundo o jornalista Pablo Gallego. A expectativa é que o jogador de 16 anos assine o contrato até o fim da semana.

De acordo com Marcos Benito, repórter do El Chiringuito TV, o jovem inglês assinará um contrato de três anos com o Real Madrid . O clube espanhol pagará ao Manchester United uma compensação simbólica de € 360 mil pela formação do jogador para garantir sua contratação.

A saída de Old Trafford e a tentativa frustrada de reconciliação

A transferência ocorre após um rompimento em Manchester que começou quando Gabriel se afastou do clube em setembro . Ele não treina com o clube da Premier League desde então.

Insatisfeito com os planos do United para integrá-lo ao time principal , o adolescente pediu ao clube que cancelasse seu registro. O Manchester United recusou o pedido e depois tentou uma reconciliação, mas Gabriel e seus representantes não responderam às tentativas.

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Por que o custo real supera em muito a compensação simbólica

Embora a compensação de € 360 mil pareça modesta por um dos jovens talentos mais promissores da Inglaterra, o desembolso total do Real Madrid será muito maior. Considerados o salário do jogador, os honorários do empresário e as comissões, a operação completa pode custar entre € 10 milhões e € 15 milhões.

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A contratação da jovem promessa também representa uma grande vitória para o clube espanhol na disputa por reforços. Gabriel recusou o forte interesse de Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Barcelona para se transferir para Madri.

Primeiro, as categorias de base; depois, uma possível disputa judicial

Após assinar, Gabriel passará a integrar a estrutura do Castilla, do Real Madrid, embora as regras da federação o impeçam de atuar pela equipe reserva até janeiro. Ele jogará nas categorias de base do clube até estar apto a atuar.

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Fora de campo, a novela pode continuar mesmo depois da conclusão do acordo. Relatos indicam que o Manchester United pode considerar uma ação judicial contra Gabriel, seus representantes e o Real Madrid quando a transferência for concluída.