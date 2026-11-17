Real Madrid acerta contrato de três anos e compensação de € 360 mil
O novo empresário de Gabriel, Ali Barat, visitou Valdebebas na segunda-feira para acertar os últimos detalhes do acordo, segundo o jornalista Pablo Gallego. A expectativa é que o jogador de 16 anos assine o contrato até o fim da semana.
De acordo com Marcos Benito, repórter do El Chiringuito TV, o jovem inglês assinará um contrato de três anos com o Real Madrid. O clube espanhol pagará ao Manchester United uma compensação simbólica de € 360 mil pela formação do jogador para garantir sua contratação.
A saída de Old Trafford e a tentativa frustrada de reconciliação
A transferência ocorre após um rompimento em Manchester que começou quando Gabriel se afastou do clube em setembro. Ele não treina com o clube da Premier League desde então.
Insatisfeito com os planos do United para integrá-lo ao time principal, o adolescente pediu ao clube que cancelasse seu registro. O Manchester United recusou o pedido e depois tentou uma reconciliação, mas Gabriel e seus representantes não responderam às tentativas.
Por que o custo real supera em muito a compensação simbólica
Embora a compensação de € 360 mil pareça modesta por um dos jovens talentos mais promissores da Inglaterra, o desembolso total do Real Madrid será muito maior. Considerados o salário do jogador, os honorários do empresário e as comissões, a operação completa pode custar entre € 10 milhões e € 15 milhões.
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A contratação da jovem promessa também representa uma grande vitória para o clube espanhol na disputa por reforços. Gabriel recusou o forte interesse de Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Barcelona para se transferir para Madri.
Primeiro, as categorias de base; depois, uma possível disputa judicial
Após assinar, Gabriel passará a integrar a estrutura do Castilla, do Real Madrid, embora as regras da federação o impeçam de atuar pela equipe reserva até janeiro. Ele jogará nas categorias de base do clube até estar apto a atuar.
Fora de campo, a novela pode continuar mesmo depois da conclusão do acordo. Relatos indicam que o Manchester United pode considerar uma ação judicial contra Gabriel, seus representantes e o Real Madrid quando a transferência for concluída.