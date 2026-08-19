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Bart DHanis

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Valor da opção de compra por Sutalo é revelado: fração do valor pago pelo Ajax na contratação

Mercado da bola
Ajax

Josip Sutalo vai deixar o Ajax por empréstimo para a Lazio, informou Gianluca Di Marzio na manhã de quarta-feira. Mais tarde no dia, foi revelado o valor da opção de compra do zagueiro croata.

Segundo Di Marzio, a Lazio vai pagar três milhões de euros para contratar Sutalo por empréstimo de um ano junto ao Ajax. Matteo Moretto, da MARCA, sabe que o valor é de 2,5 milhões de euros.

Moretto também informa que a opção de compra é de oito milhões de euros. Essa opção se tornará obrigatória se algumas condições forem cumpridas.

Sutalo foi levado a Amsterdã no verão de 2023 pelo então diretor técnico Sven Mislintat por 22 milhões de euros. O defensor teve um início difícil na Holanda, mas se recuperou sob o comando de Francesco Farioli.

Na Lazio, Sutalo reencontrará seu ex-companheiro de equipe Kenneth Taylor. Ele se transferiu há seis meses por vinte milhões de euros.

Na noite de terça-feira, foi revelado que o Ajax vendeu Ko Itakura ao Borussia Mönchengladbach por 4,5 milhões. Com isso, Aaron Bouwman é o único zagueiro central destro remanescente.

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