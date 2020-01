Valladolid x Real Madrid: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Merengues podem assumir a liderança após a derrota do Barcelona; veja onde acompanhar o jogo ao vivo na TV e na Internet

Após conquistar o título da Supercopa da , o pode assumir a liderança do Campeonato Espanhol neste domingo (26), após a derrota do Barcelona para o Valencia por 2 a 0. A equipe de Zinedine Zidane visita o Real às 17h (de Brasília), pela 21ª rodada da . A partida terá transmissão ao vivo do Fox Premium. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Valladolid x Real Madrid DATA Domingo, 26 de janeiro de 2020 LOCAL Santiago Bernabéu - Madrid, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Merengues buscam assumir o topo da La Liga neste domingo / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Fox Premium. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

O tropeçou diante do e abriu caminho para o Real assumiu a ponta da tabela neste domingo. Para isso, precisa ao menos empatar para ultrapassar o rival na classificação.

Para o confronto, o técnico francês não poderá contar com Carvajal, suspenso. Nacho deve assumir a posição na lateral-direita, enquanto Militão deve seguir na vaga de Sergio Ramos, que ainda se recupera de lesão.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Militao, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Isco; Rodrygo, Benzema

VALLADOLID

Na 15ª posição, com 22 pontos, o Valladolid vem de um empate com o Osasuna e busca a recuperação justamente contra um Real Madrid embalado e buscando a liderança.

Joaquin Fernandez deve se colocar na linha defensiva ao lado de Mohammed Salisu e Kiko Olivas.

Provável escalação do Valladolid: Masip; Salisu, Olivas, Fernandez; Moyano, Míchel, Alcaraz, Emeterio, Nacho; Guardiola, Unal

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 2 x 1 La Liga 18 de janeiro Unionistas de Salamanca 1 x 3 Real Madrid 22 de janeiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Zaragoza x Real Madrid Copa do Rei 29 de janeiro 17h (de Brasília) Real Madrid x La Liga 1 de fevereiro 11h (de Brasília)

VALLADOLID

JOGO CAMPEONATO DATA Osasuna 0 x 0 Real Valladolid La Liga 18 de janeiro Tenerife 2 x 1 Real Valladolid Copa do Rei 22 de janeiro

Próximas partidas