Valladolid x Real Madrid ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (30), pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Real Madrid visita o Valladolid na tarde desta sexta-feira (30), no estádio José Zorrilla, às 17h30 (de Brasília), pela 15ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em casa, o Valladolid, 13º colocado com 17 pontos, busca o triunfo para se manter distante da zona de rebaixamento. A equipe mandante não possui desfalques confirmados.

Na vice-liderança com 35 pontos, o Real Madrid entra em campo de olho na ponta da tabela. Sem Mariano Díaz, que ainda se recupera de uma lesão no tornozelo, os Merengues devem ter Modric, Tchouaméni e Camavinga no banco de reservas, já que o trio se preparou por pouco tempo para o jogo após disputarem a Copa do Mundo.

Prováveis escalações

Escalação do provável Valladolid: Masip; Fresneda, Fernandez, J Sanchez, Escudero; Perez, Aguado; I Sanchez, Plano, Mesa; Weissman.

Escalação do provável Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Valverde, Ceballos, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius.

Desfalques

Valladolid

Sem desfalques confirmados.

Real Madrid

Mariano Diaz segue tratando lesão no tornozelo.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 30 de dezembro de 2022

• Horário: 17h30 (de Brasília)

• Local: estádio José Zorrilla, Valladolid - ESP