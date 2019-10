Valentim, Jair Ventura, Enderson: quem vai comandar o Botafogo após queda de Barroca?

Depois de demitir Eduardo Barroca por uma série de resultados negativos, o clube carioca se divide entre três opções: Valentim, Jair Ventura, Enderson

Um dia depois de demitir o técnico Eduardo Barroca, o já definiu os três prediletos para o cargo: Jair Ventura, Alberto Valentim e Enderson Moreira. Bruno Lazaroni comandará a equipe contra o , nesta quarta-feira (9), pelo Campeonato Brasileiro.

De acordo com publicação do Globoesporte.com, Alberto Valentim, Jair Ventura e Enderson Moreira aparecem na lista do clube. Os dois primeiros são os prediletos por conhecerem boa parte do atual elenco.

O problema é que Valentim está empregado no Avaí e já tem conversas para ficar no clube em 2020. Um acordo depende da liberação dos catarinenses.

Jair Ventura é outro nome que agrada à diretoria, sobretudo pelo trabalho feito em 2016 e 2017. Ele levou o clube para a Libertadores na ocasião. Ele tem viagem marcada para a Europa, onde acompanhará treinamentos de times europeus. Um deles é o .

Enderson Moreira, por não ser caro e já ter experiência considerável no futebol brasileiro, é visto como um bom nome.