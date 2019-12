Valentim fica no Botafogo em 2020 e torcida se revolta na internet

O treinador não conta com o apoio de grande parte dos torcedores alvinegros

Alberto Valentim foi campeão carioca em 2013 e, naquele momento, deixou o em alta. Entretanto, o retorno para a metade final de campanha no Brasileirão 2019 não foi bem visto na opinião dos torcedores.

Tanto, que após o treinador ter confirmado, em entrevista ao Premiere FC prévia ao duelo deste domingo (08), contra o Ceará, que seguirá no Alvinegro em 2020, torcedores do Glorioso foram às redes sociais já lamentar e imaginar uma nova temporada de briga contra o rebaixamento.

Desde que voltou ao Botafogo, Valentim esteve à frente do time em 12 jogos: somou quatro vitórias e o dobro de derrotas. A equipe carioca escapou matematicamente do rebaixamento quando o Vasco bateu o Cruzeiro. Nesta temporada, o Bota atingiu um recorde que nenhum clube se orgulharia muito: tornou-se o time que escapou do rebaixamento com o maior número de derrotas: foram 21.

Confira, abaixo, as reações dos alvinegros com a permanência de Valentim.

Tá muito difícil prestar atenção no jogo depois dessa de que o Valentim fica. — Marcus Carvalho (@marcusc13) December 8, 2019

VAMOS GRITAR "FORA VALENTIM" NO FINAL DO JOGO, INDEPENDENTEMENTE DO RESULTADO — Memes BFR (@botafogomemes) December 8, 2019

Coloco na Globo com a informação: "Alberto Valentim seguirá como técnico do Botafogo em 2020. Planejamento começa amanhã."



Vou assistir ao jogo do , não sou obrigado a isso, sinceramente.



Tá de sacanagem, @Botafogo? Que definiu isso? INCOMPETENTES. — Igor Navarro (@IgorNavarroBFR) December 8, 2019

Se o Valentim realmente ficar, pode acabar com 2020 — Memes BFR (@botafogomemes) December 8, 2019