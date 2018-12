Valentim acredita nas permanências de Castán e Maxi López no Vasco

O treinador também pediu reforços para o clube de São Januário em 2019

Alberto Valentim ainda não teve folga. Depois de ter tido sucesso em evitar o rebaixamento do Vasco da Gama no Brasileirão 2018, o treinador viajou para Teresópolis, onde acompanha as aulas do curso Licença A da CBF Academy. Entretanto, o comandante também segue em contato constante com a diretoria cruzmaltina para buscar contratações e manter jogadores importantes.

Neste último caso, a permanência mais difícil é a do zagueiro e capitão. Aos 32 anos, Castán estaria tentando a liberação de seu contrato, válido até o final de 2019, para retornar ao Corinthians (onde jogou entre 2010 e 2012). No entanto, Valentim conta com o defensor para a reapresentação em 3 de janeiro de 2019.

"Conversei com Castán, até por ser o capitão, sobre o que pretendemos para o ano que vem. Falamos da permanência dele, que ele será uma peça importantíssima para o que pretendemos para o ano que vem", disse à TV Globo.

Sobre o atacante Maxi López, decisivo na reta final do Vasco, Valentim demonstrou um otimismo maior na permanência do argentino: “Não acredito que ele saia também. Comprou a ideia, se identificou muito com o Vasco e nos ajudou bastante. O discurso para o Castán é o mesmo para o Maxi".

Já pensando em 2019, o Vasco busca reforços para as laterais, meia e ataque. Danilo Barcelos (lateral-esquerdo que pertence ao Atlético-MG) é o jogador mais próximo de ser anunciado.