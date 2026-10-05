Valentijn Driessen ainda não se mostrou empolgado após os primeiros jogos do técnico Xavi Hernández à frente da seleção da Holanda. Foi isso que ele afirmou no Vandaag Inside.

“Ainda vi muito pouco da mão do Xavi. O que ele quer, tudo bem, mas isso não se vê em campo. Sim, é tão instável quanto sob o comando de Koeman. Essa defesa realmente não dá mais”, começa Driessen.

O experimento com Teun Koopmeiners na defesa, portanto, também não pode ser chamado de sucesso, na visão do chefe de futebol do De Telegraaf. “Aquilo não funcionou de jeito nenhum. Quando ele foi para o meio-campo, até foi razoavelmente bem.”

“Van Dijk fez sua centésima partida pela seleção, ele não quer jogar pelo lado direito. E agora teve de jogar pelo lado direito, isso também diz alguma coisa. Naturalmente, esse é o começo do fim”, esbraveja Driessen em seguida.

“Van Dijk, e talvez Dumfries também, estão seguros demais de seu lugar. Porque eles cedem tantas chances. Também não tenho nada com o Van Dijk, ainda menos depois da semana passada”, diz ele, por fim, referindo-se à briga com o capitão da Holanda durante uma entrevista coletiva.

René van der Gijp acredita, depois de ver os últimos jogos, que a expectativa simplesmente precisa ser reduzida. “Se no fim das contas chegarmos à semifinal da Eurocopa, isso seria sensacional”, opina ele.

“Mas a Holanda não é assim, nós achamos que sempre estamos na briga pelo título”, reage Derksen por fim.