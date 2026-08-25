Está longe de ser certo que Virgil van Dijk seguirá como internacional da seleção da Holanda. Essa é a conclusão tirada por Valentijn Driessen após a primeira entrevista coletiva de Xavi como técnico da Oranje.
“Xavi é conhecido por dar muitas oportunidades aos jovens”, disse Driessen em um vídeo do De Telegraaf. “Foi assim no Barcelona, mas também no Al-Sadd, no Catar. Acho que alguns jogadores realmente precisam temer pelo seu papel na seleção da Holanda.”
“Ele já tinha dito, claro, que teve uma conversa com Virgil van Dijk, mas que ainda quer falar com ele mais algumas vezes. Então, realmente não é certo que Virgil van Dijk siga com Xavi como internacional”, concluiu Driessen a partir disso.
“Eu falei com Virgil”, indicou Xavi no compromisso com a imprensa em Zeist. “Vou manter contato com ele. Quero falar mais com ele sobre qual é a sua ambição, sua paixão. Vamos ver no que isso vai dar. Mas ainda vou falar com ele.”
“A forma como Xavi quer jogar, com pressão alta, muito para a frente... Não é exatamente o que Virgil van Dijk sempre quer”, explicou Driessen. “Ele prefere jogar mais recuado. Com mais segurança. Estou muito curioso para saber no que essa conversa vai dar.”
Van Dijk já havia revelado no início deste ano que, após a derrota na semifinal da Euro 2024, pensou em parar na seleção. Ele também ainda não podia dar uma resposta definitiva sobre seguir ou não na Oranje depois da Copa do Mundo de 2026.
Possivelmente, as conversas com Xavi serão decisivas nesse sentido. O próximo período também deverá deixar claro se o zagueiro de 35 anos ainda se encaixa nos planos do novo técnico.