Devido à lesão no joelho de Jerdy Schouten, aumentam as chances de Marten de Roon ir para a Copa do Mundo no próximo verão. Valentijn Driessen, porém, não vê isso com bons olhos, como ele conta no programa “Vandaag Inside”.

Schouten sofreu uma grave lesão no joelho no sábado, durante a partida entre PSV e FC Utrecht (4 a 3). Por causa disso, ele terá que ficar de fora da Copa do Mundo.

Com isso, as chances de De Roon ser convocado pela seleção holandesa parecem aumentar. O meio-campista de 35 anos, que joga na mesma posição que Schouten, integrou a seleção holandesa pela última vez em março de 2024.

No entanto, segundo Driessen, não é sensato levar jogadores muito mais velhos para o calor dos Estados Unidos. “Já temos cinco jogadores com mais de trinta e poucos anos. E agora vem mais um”, diz ele, referindo-se a De Roon.

“Lá faz um calor de matar. O próprio Koeman jogou lá em 1994. Ele também ficou deitado no ventilador. Estava fazendo quarenta graus lá. E o Rijkaard estava lá na época, e o Wouters… Nenhum deles conseguiu acompanhar o ritmo, porque simplesmente estava quente demais.”

“E então vamos para lá com um monte de jogadores na casa dos trinta. Por que não levar o Joey Veerman? Ele joga muito melhor do que o Marten de Roon, não é?”, sugere Driessen.

Johan Derksen discorda do jornalista. “Você é mesmo um grande fã do Veerman, não é? Mas não vai ganhar a guerra com ele, vai? Porque ele não ajuda na defesa. Quando não têm a bola, eles avançam rapidinho”, afirma Derksen. Driessen responde: “Não é bem assim, Johan. Você precisa prestar atenção. Você quase não assiste ao futebol holandês.”