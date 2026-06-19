Valentijn Driessen: “Se Ronald Koeman se aposentar após a Copa do Mundo, um desses quatro nomes será o novo técnico da seleção”

Se Ronald Koeman deixar o cargo de técnico da seleção holandesa após a Copa do Mundo, ele será substituído por Erik ten Hag, Peter Bosz, Arne Slot ou Michael Reiziger. É o que acredita Valentijn Driessen, conforme ele conta no podcast “Kick-off” do jornal De Telegraaf.

Koeman tem um contrato que vence após a Copa do Mundo, e ainda não está claro se ele será renovado. Em parte por isso, há muitas especulações sobre um possível sucessor.

Isso também aconteceu na quinta-feira, quando Ten Hag, diretor técnico do FC Twente, foi convidado da NOS. Ao ser questionado se gostaria de se tornar técnico da seleção, ele respondeu inicialmente: “Nos próximos dois anos, serei, de qualquer forma, diretor técnico do FC Twente.”

Logo em seguida, ele deixou a porta entreaberta. “Há várias considerações que você faz nesse momento: qual é o elenco que você tem, o que você pode conquistar e quais são as circunstâncias. É isso que você passa a avaliar. É claro que isso pode ser bastante atraente e eu teria essa ambição”, afirmou Ten Hag.

Essas declarações foram citadas pouco depois no programa Kick-off. Driessen: “Provavelmente, todos querem deixar claro que estão disponíveis. Acho que Peter Bosz também, de repente, deixou cair uma pequena indício de disponibilidade para a seleção holandesa. Arne Slot está disponível e Michael Reiziger já trabalha na KNVB. Se Koeman se aposentar após este torneio, e é o que presumo, um desses quatro provavelmente se tornará o técnico da seleção holandesa.”

Verweij comenta: “Sabe o que eu acho que é verdade? Que esses próprios nomes, embora de forma bem velada, estejam dizendo que talvez estejam disponíveis. Na minha opinião, isso significa que, no meio dos treinadores, já circula a notícia de que Ronald Koeman simplesmente vai se aposentar.”

“O fato de Ten Hag dizer isso agora, Bosz deixar essa possibilidade em aberto, Slot estar disponível, Reiziger… O fato de esses nomes estarem circulando agora significa, na minha opinião, que todos já estão convencidos de que Koeman está em sua última missão”, conclui Verweij.