Ro-Zangelo Daal vem impressionando Valentijn Driessen e Mike Verweij nesta temporada. Segundo Driessen, parece ser uma questão de tempo até que o ponta de 22 anos do AZ entre no radar da seleção da Holanda.

O AZ começou muito bem a nova temporada. No início de agosto, conquistou a Johan Cruijff Schaal, após vencer o PSV por 4 a 0. Também na Eredivisie, patrocinada pela VriendenLoterij, o time de Alkmaar segue com 100% de aproveitamento: cinco jogos disputados, cinco vitórias.

“É realmente muito impressionante o que está acontecendo no AZ”, disse Verweij no podcast Kick-off do De Telegraaf. “Não é como se eles tivessem tido uma tabela muito fácil. Normalmente, jogar fora contra o Utrecht e fora contra o Heerenveen não é barbada para time nenhum. Então, eles já tiveram uma sequência relativamente difícil.”

Um dos destaques é Daal, segundo Verweij. “Na temporada passada, você já via lampejos dele. E agora ele está se tornando um jogador muito confiável e estável. Um ponta esquerda realmente muito bom.”

Driessen concorda com ele. “E ele vai fazer gols. Era justamente isso que ele fazia pouco demais. Claro que ele não marcava muito, e agora está marcando. Você sabe o que vai acontecer, e mesmo assim ele marca. Isso é realmente muito especial. Esses são os jogadores com algo a mais.”

“Então, sim, toda hora falamos de Ruben van Bommel, mas você também pode anotar o nome do Daal. Não sei se ele está no radar do Xavi, mas, se continuar se mostrando dessa forma, certamente estará. Ele alia isso a um aproveitamento muito alto. Provavelmente até mais alto do que o de Van Bommel, e ele joga no PSV.”

Daal, revelado nas categorias de base do AZ, foi titular nos seis jogos do time de Alkmaar até aqui nesta temporada. Nessas partidas, soma cinco gols e uma assistência.