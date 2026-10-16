Valentijn Driessen pega pesado com o Ajax, mas cita um jogador que ainda pode salvar a situação

Segundo Valentijn Driessen, o projeto de Jordi Cruyff no Ajax já está à beira do colapso, escreveu o chefe da editoria de futebol em sua coluna para o De Telegraaf. Ele também cita o nome de um jogador que faz falta ao Ajax.

Na noite de quinta-feira, o Ajax começou sua trajetória na Liga Conferência com uma partida fora de casa contra o Hajduk Split. A equipe do técnico Míchel não jogou bem e perdeu por 2 a 1.

Dois erros individuais do lateral-esquerdo Jofre Torrents deram origem aos gols sofridos. Segundo Driessen, Míchel cometeu um grande erro ao só substituí-lo após 75 minutos. "Míchel deixou aquilo acontecer. Só a 15 minutos do fim ele tirou o adolescente espanhol de seu sofrimento. Mas o Ajax não conseguiu mais se recuperar."

Driessen não vê ninguém no elenco do Ajax capaz de assumir o comando da equipe. "Marc ter Stegen não garante pontos ao Ajax, o tão elogiado craque alemão Julian Brandt nunca aparece quando mais importa e Davy Klaassen fica alternando entre a titularidade e o banco", prossegue o jornalista.

"Sofyan Amrabat não consegue manter a equipe unida, e Youri Baas não tem autoridade suficiente para colocar todos em seus devidos lugares", continua. Em seguida, cita o nome de um jogador que poderia recolocar o Ajax nos trilhos.

"Só Daley Blind tem essa autoridade, mas está fora há algum tempo por causa de uma lesão. O veterano ficou no banco apenas na primeira partida do campeonato, contra o PEC Zwolle, e depois jogou mais 45 minutos nas eliminatórias da Liga Conferência contra o Shelbourne."

"Desde então, não se teve mais notícia dele, e a cada jogo fica evidente a falta que fazem suas qualidades de organização." Segundo Míchel, Blind está se recuperando e poderá voltar a jogar em duas semanas.

Sem Blind, o Ajax, ao menos na avaliação de Driessen, parece "um grupo montado de qualquer jeito, com alguns grandes jogadores, mas muito mais atletas medianos. Um elenco de jogadores que pouco ou nada combinam entre si, com um técnico, Michel Sanchez, que não dá conta do recado". Para ele, o projeto de Cruyff chegou a um beco sem saída.