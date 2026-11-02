Valentijn Driessen pega pesado após Ajax x AZ: "Ele é o jogador de futebol mais imprestável que conheço!"

Valentijn Driessen ficou chocado com Weslley Patati, como afirmou no Kick-off, podcast de futebol do De Telegraaf. O editor-chefe de futebol o chamou de jogador mais imprestável que conhece.

No último sábado, o Ajax venceu o AZ por 1 a 0 na Johan Cruijff ArenA. O único gol da partida foi marcado por Tolu Arokodare.

"Não achei Owen Wijndal nada de especial. No ataque, não é o Wijndal que conhecemos do AZ. Ele já não avança para apoiar o ataque. Ou não podia fazer isso, ou não era necessário", começou Driessen.

Mike Verweij, que cobre o Ajax para o De Telegraaf, rebateu que Wijndal conseguiu colocar Patati no bolso. "Não vimos Patati durante o jogo inteiro."

"Não, mas Patati também é o jogador mais imprestável que conheço. Passei o tempo todo irritado com ele", respondeu Driessen. "E também com os demais jogadores do AZ. Aquele hábito de girar para trás e dar passes para trás o tempo todo, eles viram isso no Barcelona."

"Achei o jogo entre Ajax e AZ realmente lamentável. Já tinha achado o jogo entre PSV e Feyenoord lamentável, mas esse foi mesmo de nível de Conference League", concluiu o editor-chefe de futebol.