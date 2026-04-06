Valentijn Driessen já viu o suficiente e, após apenas três partidas, tira suas conclusões sobre o técnico do Ajax, Óscar García

Óscar García ainda não conseguiu impressionar no Ajax. No último fim de semana, o time de Amsterdã sofreu uma derrota por 1 a 2 para o FC Twente na terceira partida sob seu comando, o que já é motivo suficiente para Valentijn Driessen tirar uma conclusão sobre o espanhol.

“No Ajax, nada mais me surpreende”, reflete Driessen em um vídeo do De Telegraaf sobre a partida de sábado na Johan Cruijff ArenA. “Então, esse técnico também não consegue colocar as coisas nos eixos”, é sua conclusão imediata após a derrota em Amsterdã.

“Primeiro, Heitinga teve que aguentar todas as críticas, depois foi a vez de Fred Grim… Bem, dizia-se que esse espanhol ia dar conta do recado por um tempo e que as coisas iriam melhorar. Mas ele jogou três partidas e venceu apenas uma”, diz Driessen, totalmente indiferente.

“Portanto, não está melhorando nada e o jogo contra o FC Twente, que aliás estava bem organizado, também não deu para assistir. O Twente agora ganhou um novo ânimo, mas eles também tiveram uma temporada de altos e baixos. Isso tudo não é nada de outro mundo.”

“É claro que é fácil falar depois, mas, olhando para trás, dá para dizer que a troca de treinador no Ajax não rendeu muito. Pelo jeito, o Ajax vai acabar indo direto para as eliminatórias da Conference League, porque, obviamente, as coisas não estão dando certo.”

“Muitas vezes, é a moda do momento que dita as regras. Talvez por toda a pressão em torno disso, inclusive da mídia, você tome uma decisão dessas, mas elas nem sempre dão certo. No Ajax, eles estão, neste momento, absolutamente na liderança em tomar decisões que não dão certo.”

Com mais cinco partidas a disputar, o Ajax ocupa uma decepcionante quinta colocação na Eredivisie. É a mesma posição de início de novembro, quando John Heitinga foi demitido. A diferença para o segundo colocado, o Feyenoord, parece agora insuperável, com seis pontos de diferença.