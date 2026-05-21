Valentijn Driessen faz uma previsão categórica sobre a Copa do Mundo: “Eles vão voltar para casa depois de três derrotas”

Valentijn Driessen está pessimista quanto às chances de Curaçao na Copa do Mundo. É o que afirma o jornalista na coluna “In de Wandelgangen”, uma seção online do programa “Vandaag Inside”.

No início desta semana, Driessen chegou a Curaçao para participar das transmissões diárias do polêmico programa de televisão.

Na quarta-feira, Driessen participou pela primeira vez do programa, mas antes disso já havia conversado com o apresentador Wilfred Genee sobre o The Blue Wave.

Driessen acha imprudente que o técnico da seleção, Dick Advocaat, tenha marcado uma coletiva de imprensa para dar sua opinião. “Com isso, ele está jogando lenha na fogueira. Assim, a coisa não para.”

“Também não acho que isso seja bom para Curaçao. Todos precisam deixar isso para trás. Veja só como o Johan (Derksen, red.) está fanático com isso. Eles precisam simplesmente deixar pra lá”, afirma Driessen.

O jornalista crítico tem um argumento claro para isso. “É claro que não é como se essa seleção fosse ter um desempenho melhor por causa do Dick, porque eles simplesmente vão voltar para casa depois de três derrotas. Ninguém vai conseguir um ponto com esse time. De jeito nenhum.”

Curaçao participa da Copa do Mundo de 2026 como o menor país de todos os tempos. No Grupo E, os adversários são Alemanha, Equador e Costa do Marfim.