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Os jogadores do Feyenoord procuraram Giovanni van Bronckhorst para dizer que perderam a confiança em Tjark Ernst. A afirmação foi feita por Valentijn Driessen nesta segunda-feira no Vandaag Inside.

“O Feyenoord provavelmente vai trocar de goleiro. Os jogadores procuraram Van Bronckhorst e disseram que perderam a confiança em Ernst”, revelou o chefe da editoria de futebol do De Telegraaf.

Driessen entende por que o elenco do Feyenoord não confia mais no goleiro alemão. “Ele custa pontos, dinheiro e a liderança ao clube. O Feyenoord agora está em quinto lugar.”

A expectativa é que Ernst fique no banco de reservas nesta terça-feira, contra o FC Porto, pela Champions League. “Acho que eles também estão pensando no jogo de domingo contra o Ajax. Talvez não seja uma boa ideia mandar o garoto para o campo em De Kuip nessa partida.”

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Segundo a Rijnmond, Florian Kastenmeier será o goleiro do Feyenoord nesta terça-feira. Shaqueel van Persie também deve começar como titular, no lugar de Nacho Ferri.

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“Recebemos fortes sinais de que haverá uma mudança. É claro que o substituto dele não pode cair da escada hoje à noite, mas ouvimos que isso está para acontecer”, disse o setorista Dennis Kranenburg nesta segunda-feira.

“Ele não tem como ser pior do que esse Ernst”, disse Johan Derksen sobre Kastenmeier, segunda opção para o gol do Feyenoord. “Também parece uma velha naquele gol. Nunca tem coragem de sair dele.”

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“Entendo os jogadores procurarem o treinador, porque você joga por dinheiro. Com Ernst, não há chance. Com ele, nunca serão campeões”, previu o cético Derksen.