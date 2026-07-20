Valentijn Driessen está revoltado: “Ele não deveria ter dado um tapa nele, mas sim um soco. Deveria ter nocauteado o cara!”

Valentijn Driessen assistiu com repulsa ao comportamento da seleção argentina na Copa do Mundo, conforme ele revelou no podcast“Kick-off” do jornal De Telegraaf. O chefe da seção de futebol não tem nada de bom a dizer sobre o assunto.
Após o término da final da Copa do Mundo, vencida pela Espanha por 1 a 0 contra a Argentina, a situação saiu completamente do controle. Nahuel Molina desferiu um forte soco em Rodri, Leandro Paredes, em um acesso de raiva, entrou em confronto com Gavi e Eric García, e o membro da comissão técnica Roberto Ayala também agrediu fisicamente Dani Olmo.
Para Driessen, porém, isso não foi nenhuma surpresa, considerando a semifinal entre a Argentina e a Inglaterra. Embora os argentinos tenham vencido por 1 a 2, também houve tumulto em campo após o término daquela partida.
“A Argentina é má perdedora, mas também é má vencedora”, começa Driessen. “Contra a Inglaterra, eles exibiram aquela faixa sobre as Ilhas Malvinas, mas também ficaram o tempo todo provocando e intimidando os ingleses, enquanto estes estavam completamente abalados por terem sido eliminados.”
“Mas mesmo assim eles passam por lá gritando coisas. Isso é simplesmente lamentável”, diz Driessen, referindo-se principalmente a Valentín Barco, que pagou por isso após a partida com uma pancada na nuca dada por Jude Bellingham.
“Não, ele não devia ter dado um tapa nele. Ele devia ter dado um soco! Ele devia ter deixado o cara nocauteado!”, afirma Driessen com veemência.