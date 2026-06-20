Valentijn Driessen está revoltado com um país na Copa do Mundo: “É disso que eu tanto detesto!”

Valentijn Driessen não entende absolutamente nada de todo esse entusiasmo em torno da seleção dos Estados Unidos. O país co-anfitrião da Copa do Mundo venceu as duas primeiras partidas da fase de grupos, mas Driessen ainda não está impressionado.

É o que ele conta no podcast “Kick-off” do jornal De Telegraaf. “Esses são, obviamente, adversários fáceis”, diz Driessen, referindo-se ao Paraguai e à Austrália, que foram derrotados pelos Estados Unidos por 4 a 1 e 2 a 0, respectivamente.

“Até mesmo o Malen marcaria três gols contra esses times, e o Frenkie de Jong jogaria muito mais à frente, colocando o Gakpo algumas vezes cara a cara com o goleiro com passes precisos. Ora, isso não conta para nada.”

Driessen tem nojo dessa exaltação da seleção americana. “É disso que eu tanto detesto: esse nacionalismo e oportunismo que surge nos americanos. O mesmo vale para a Holanda, aliás, porque se a gente vencer a Suécia e a Tunísia daqui a pouco, todo mundo vai sair comemorando de novo.”

“Nos jornais, eles ficam então em polvorosa, precisam trazer gente de avião, publicar matérias com torcedores… Sim, eu simplesmente não curto isso. Esse ‘USA, USA’… Normalmente eles não dão a mínima para futebol, precisam ser incentivados a torcer pelos seus heróis, e agora isso. Isso me dá náuseas.”

Mike Verweij, por outro lado, é bem mais otimista. “Enquanto estiver no torneio, ainda dá para ganhá-lo. Eu já tinha dito: os EUA serão a surpresa do torneio. Eles podem chegar bem longe.”

“Embora eu não tenha achado que eles jogaram nada bem contra a Austrália. Teve um momento em que a Austrália simplesmente foi melhor. Esse nacionalismo pode muito bem levá-los bem longe”, conclui Verweij.