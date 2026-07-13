Valentijn Driessen é contundente com jogador do Feyenoord: “Dá o fora! Não sou fã dele de jeito nenhum”

Valentijn Driessen e Mike Verweij recomendam que o Feyenoord contrate Kayne van Oevelen. É o que eles afirmam no podcast “Kick-off”, do jornal De Telegraaf. No entanto, isso não será nada fácil para o time de Roterdã, já que, entre outros, o Valencia também está interessado no goleiro de 22 anos do FC Volendam.

O Feyenoord já vem procurando um novo goleiro há algum tempo e tem, principalmente, Tjark Ernst, do Hertha BSC, na mira. No entanto, as negociações estão demorando, o que faz com que Van Oevelen seja visto agora como uma alternativa, segundo o Feyenoord Transfermarkt.

Mas a concorrência é acirrada: além do Feyenoord, o Ipswich Town, o Leeds United e, principalmente, o Valencia também estariam de olho em Van Oevelen, que na última temporada sofreu o rebaixamento com o Volendam para a Keuken Kampioen Divisie.

Driessen acredita que Van Oevelen seria um reforço para o Feyenoord. “Ele causou uma excelente impressão no ano passado. Não entendo por que o Feyenoord não contrataria alguém assim. Se for preciso, até mesmo como segundo goleiro.”

Verweij concorda com ele. “O Feyenoord provavelmente tem recursos financeiros para isso. Na minha opinião, se você oferecer 2 ou 2,5 milhões de euros pelo Van Oevelen, você o contrata.”

“E aí, na minha opinião, o Feyenoord teria realmente um excelente goleiro. Um rapaz com muito potencial. Então, eu também o contrataria, mas provavelmente Rigaux está de olho mais na Bélgica.”

O Feyenoord está procurando um novo goleiro porque Timon Wellenreuther, que não tem mais a certeza de ser o goleiro titular, quer sair. Driessen, de qualquer forma, não é fã do alemão, conta ele.

“Ele não aceita ficar no banco. Fique feliz. Que esse cara vá embora. Não sou fã dele de jeito nenhum. Agora mesmo, ele entrou com tudo em um jogador do Club Brugge, no primeiro tempo. Ele pode machucar aquele jogador, mas também pode se machucar. E isso enquanto está, na verdade, em busca de uma transferência. Nesse caso, você simplesmente não está agindo com muita inteligência”, conclui Driessen.