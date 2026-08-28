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Bart DHanis

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Valentijn Driessen detona Jordi Cruijff: "Foi um erro o Ajax tê-lo contratado"

Mercado da bola
Ajax

Valentijn Driessen não está nada satisfeito com Marcos Leonardo. O brasileiro foi contratado pelo Ajax no início da janela de transferências por 20 milhões de euros, mas ainda não convenceu.

Na noite de quinta-feira, o técnico Míchel Sánchez optou por começar com Tolu Arokodare no comando do ataque. A escolha deu certo. O nigeriano marcou duas vezes na partida contra o FC Sion (5 a 3).

Marcos Leonardo entrou em campo após uma hora de jogo no lugar de Tolu. O atacante desperdiçou duas chances claríssimas e, depois disso, Driessen afirmou no Kick-off que já viu o suficiente.

“Míchel dá a Tolu a chance de ser titular e ele já marca dois logo de cara. É isso que você quer ver de um atacante”, abre Driessen sua análise.

“Vimos o nosso amigo Marcos Leonardo. Não é pena. Ele ganha rios de dinheiro. É um erro terem ido buscá-lo por esse valor (20 milhões de euros, redação) e pagar tanto de salário”, continua o chefe de futebol.

“Eu entendo que ele ande sem confiança. Míchel então é positivo e diz que ele ajuda bem na marcação e faz boas movimentações. Mas ele não consegue participar do jogo”, dispara Driessen.

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