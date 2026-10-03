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Siep Engelen
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Valentijn Driessen detona internacional da seleção da Holanda: "Ele fica correndo por aí como uma barata tonta"

Países Baixos
Q. Timber
G. Til

Valentijn Driessen ficou chocado com o primeiro tempo da seleção da Holanda contra a Grécia, como afirmou no podcast Kick-off, do De Telegraaf. Segundo o chefe de futebol, isso se deve principalmente à escolha errada de Xavi, que deu uma vaga no time titular a Quinten Timber e Guus Til. 

Ambos fizeram um primeiro tempo extremamente infeliz na Grécia. Em parte por causa disso, a Holanda foi para o intervalo perdendo por 2 a 0. Xavi decidiu intervir de imediato e tirou a dupla no intervalo.

“Sim, bons reservas. Mas não para serem titulares, nem mesmo contra a Grécia”, é o duro veredito de Driessen sobre Timber e Til, que, segundo ele, também prejudicaram Joey Veerman. “Veerman também acabou afundando ali, porque estava praticamente sozinho no meio-campo.” 

“Xavi diz: ‘Attack the spaces’. Então, em qualquer lugar onde há espaço, Til vai para lá. Então ele vai embora. E Timber fica correndo um pouco como uma galinha sem cabeça por aquele meio-campo. Sim, ele vai para todo lado. Certo ou errado. Aí você acaba deixando o resto do seu meio-campo na mão.” 

“Não funciona de jeito nenhum, aquele trio no meio-campo. No fim das contas, eles ainda são poupados, porque o time inteiro foi culpado. Eu até entendo isso, mas é simplesmente uma questão de qualidade.” 

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Driessen então destaca a melhora evidente no segundo tempo, quando Ryan Gravenberch e Tijjani Reijnders entraram na equipe. “Gravenberch é simplesmente um dos melhores meio-campistas que temos, e Reijnders, na verdade, também sempre foi bem. Se você então os tira por causa de um ou dois jogos abaixo, aí vê as consequências.”

“Agora dá para ver como Gravenberch e Reijnders são bons, se você comparar com aqueles que jogaram no primeiro tempo”, acrescenta Mike Verweij. “Eles entraram realmente muito bem. Assim como Noa Lang, aliás.”

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