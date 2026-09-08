Valentijn Driessen critica a ladainha de reclamações do diretor do Feyenoord, Rigaux: “Já soava inverossímil naquela época”

O ex-diretor do Feyenoord Dennis te Kloese “não merece ser chutado quando já está no chão” pela nova direção do clube, afirma Valentijn Driessen em uma análise no De Telegraaf. O atual diretor técnico Dévy Rigaux descreveu recentemente o doloroso legado de Te Kloese, mas Driessen classificou essa explicação como uma “ladainha inacreditável”.

Rigaux voltou na última quinta-feira à sua primeira janela de transferências como diretor técnico do Feyenoord. O belga afirmou que teve pouca margem para contratar reforços, porque era preciso fazer cortes significativos no elenco e nos custos.

Sob o antecessor Dennis te Kloese, o número de jogadores sob contrato havia subido para 43, o que deixou Rigaux com pouquíssimo espaço para se movimentar no mercado de transferências. “A folha salarial precisava cair, as amortizações precisavam cair e, ao mesmo tempo, não queríamos perder todos os nossos principais jogadores. Lutamos por isso”, disse Rigaux à NOS.

Driessen, porém, descarta a explicação de Rigaux como uma “ladainha inacreditável”, também porque o belga não quis sustentar com números as limitações financeiras. “Foi totalmente inacreditável porque, no domingo, o Feyenoord recusou uma oferta de mais de 40 milhões de euros do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, por Anis Hadj Moussa”, afirma o chefe de futebol do De Telegraaf.

Driessen destaca que, após sua nomeação, Rigaux investiu 20 milhões de euros em reforços e depois vendeu um grupo de jogadores excedentes por cerca de 50 milhões de euros. Além disso, o Feyenoord ainda tem 35 milhões de euros a receber pela participação na fase de liga da Champions League.

“No caminho, Rigaux pôde se dar ao luxo de dizer ‘não’ a valores de 30 milhões de euros (Givairo Read), quase 20 milhões de euros (Targhalline), e não conseguiu convencer Anis Hadj Moussa a partir para a Arábia Saudita por uma oferta de 30 milhões de euros e Ayase Ueda a se transferir para a Turquia por uma oferta de 25 milhões de euros.”

Driessen afirma que as reclamações sobre as finanças limitadas não combinam com a política esportiva da última janela de transferências, o que faz com que o Feyenoord não possa competir com clubes como Ajax e PSV.

Rigaux, no entanto, deu explicações sobre o fracasso das transferências de, entre outros, Ueda para o Fenerbahçe e Gjivai Zechiël para o Lille OSC. “Queríamos colaborar com a transferência para o Fenerbahçe, mas Ueda preferia ir para a Premier League. Não houve interesse concreto de lá. No fim, apareceu o Lille e nós fomos obrigados a vendê-lo. Então é melhor um jogador importante que está no fim do seu ciclo do que um jovem.”

Gjivai Zechiël também recebeu interesse concreto do Lille. “Robert, Gio e eu conversamos e vemos em Gjivai alguém em quem podemos nos apoiar no futuro. Pareceu-nos mais forte mantê-lo”, disse Rigaux. Além disso, Zechiël pode esperar um contrato novo e melhorado.

‘Te Kloese não merece ser chutado quando já está no chão’

Driessen espera que os números anuais tragam mais clareza sobre a questão de saber se o antecessor de Rigaux, Te Kloese, gastava sem controle e se o colega diretor de assuntos financeiros de Rigaux, Pieter Smorenburg, conduziu e permitiu uma política financeira irresponsável.

O jornalista entende que a direção do Feyenoord não merece elogios. “Como clube decente e diretores decentes, você não chuta alguém quando ele já está no chão, o que aconteceu na semana passada em De Kuip. Aparentemente, os diretores Rigaux e Eenhoorn pensam de outra forma, sendo que seu atual colega, o diretor financeiro Smorenburg, também foi indiretamente atingido.”