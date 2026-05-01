Valentijn Driessen aconselha o Feyenoord: “Se um jogador assim estiver disponível no mercado e você não o contratar, não será levado a sério”

Valentijn Driessen acredita que Robert Eenhoorn é o candidato ideal para assumir o cargo de novo diretor geral do Feyenoord. Segundo o jornalista do De Telegraaf, Eenhoorn e os dirigentes do clube de Roterdã já tiveram uma conversa, como ele revelou no podcast Kick-off.

Dennis te Kloese deixará o cargo de diretor geral e técnico do Feyenoord na próxima temporada, o que obriga o clube a procurar um sucessor. Um candidato muito cotado é Eenhoorn.

“Acho que eles se reuniram uma vez”, conta Driessen. “Isso foi ou não foi divulgado. Seria muito estranho, claro, se não o convidassem para uma conversa. É o candidato ideal. Se ele está disponível, é preciso aproveitar a oportunidade.”

“É claro que há muitos desafios lá. É o clube dele, então posso imaginar muito bem que ele queira assumir o cargo.”

Driessen não vê realmente uma alternativa para Eenhoorn. “Não imediatamente. Seria preciso procurar em outros clubes, ver se há algum bom diretor-geral que também tenha experiência com futebol internacional e grandes organizações. Mas esses não estão exatamente à disposição.”

“Eenhoorn já foi conselheiro em todos os lugares e tem um histórico tão impressionante… Se alguém assim está disponível no mercado e você não consegue contratá-lo, então o clube também não pode mais ser levado a sério.”

Segundo o Algemeen Dagblad, o próprio Eenhoorn estaria interessado no cargo de diretor geral do Feyenoord. No entanto, dentro do Conselho de Comissários do clube, as opiniões estão divididas.