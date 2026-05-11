Valente responde sem piedade nas redes sociais às críticas contundentes de um torcedor do Feyenoord

Luciano Valente respondeu no Instagram a um comentário ofensivo de um torcedor do Feyenoord, conforme mostra uma publicação do canal do Instagram Hieropzuid.

Alguém comentou em uma postagem do Feyenoord: “Que comentários. É fácil ficar satisfeito com pouca coisa. 19 pontos atrás do PSV. Não ganhou nenhum clássico e o jogo não dá para assistir. Indigno do Feyenoord.”

O meio-campista do Feyenoord tem uma opinião clara sobre a crítica do torcedor e respondeu: “Então fique em casa na próxima temporada”, foi sua resposta.

O Feyenoord se classificou no domingo para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O time de Roterdã precisava apenas de um empate em 1 a 1 contra o AZ.

Valente chegou no verão passado, vindo do FC Groningen, por seis milhões de euros. Ele começou muito bem no novo clube, mas perdeu a forma no final da temporada. No entanto, ele ainda tem chances de conquistar uma vaga na seleção holandesa para a Copa do Mundo.











