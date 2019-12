Valencia x Real Madrid: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Merengues entram em campo neste domingo (15), às 17h (de Brasília), pelo Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Brigando pela liderança do Campeonato Espanhol com o , o visita o neste domingo (15), às 17h (de Brasília), pela 17ª rodada da Liga. A partida terá transmissão ao vivo do Fox Premium. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Valencia x Real Madrid DATA Domingo, 15 de dezembro LOCAL Mestalla - Valência, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo Fox Premium. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

Classificado às oitavas de final da Liga dos Campeões, e dividindo a liderança do Espanhol com o rival Barcelona, o Real Madrid entra em campo visando a sua sexta vitória consecutiva na temporada.

O técnico Zinedine Zidane deve escalar o ataque com Bale e Benzema, enquanto Modric também aparece entre os titulares.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Nacho; Kroos, Casemiro, Valverde; Modric, Bale, Benzema

VALENCIA

Vindo de duas vitórias seguidas no Espanhol, o Valencia inicia a rodada na sétima posição, com 26 pontos.

Sem contar com Kevin Gameiro e Maxi Gomez, Rodrigo deve começar na frente, enquanto Jasper Cillessen, ainda se recuperando de uma lesão na panturrilha, deve dar lugar a Jaume Domenech.

Provável escalação do Valencia: Doménech; Wass, Garay, Paulista, Gayá; Parejo, Coquelin, Soler; Torres, Rodrigo Moreno, Vallejo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 2 x 0 7 de dezembro Brugge 1 x 3 Real Madrid Liga dos Campeões 11 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Real Madrid La Liga 18 de dezembro 16h (de Brasília) Real Madrid x La Liga 22 de dezembro 17h (de Brasília)

VALENCIA

JOGO CAMPEONATO DATA Valencia 2 x 1 Vilarreal La Liga 30 de novembro 2 x 4 Valencia La Liga 7 de dezembro

Próximas partidas