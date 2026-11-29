Como assistir a Valencia x Osasuna com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ajudar.
Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita
- Contrate uma VPN confiável. Escolha um provedor de serviços de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Entre na conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou acesse sua conta na emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
CazéTV
✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.
✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.
✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.
SportyNet
✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.
✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.
✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.
Prévia da partida
O Valencia recebe o Osasuna no Estádio Mestalla, em um jogo da LaLiga entre uma equipe da metade inferior da tabela e outra que está logo acima dela.
O Valencia de Javier Aguirre ocupa a 17ª posição e precisa transformar os resultados recentes em uma sequência mais consistente. O time venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0 em seu último compromisso pela liga e ganhou três dos últimos cinco jogos em todas as competições.
Essa sequência inclui uma vitória por 6 a 0 sobre o Tavernes de la Valldigna pela Copa do Rei. A derrota por 3 a 0 para o Real Madrid no início de novembro mostra como a campanha tem sido irregular.
O Osasuna de Jagoba Arrasate chega na 13ª posição, após vencer o Málaga por 1 a 0 em 22 de novembro. Foi sua primeira vitória em uma sequência que também teve derrotas para o Deportivo de A Coruna e o Sevilla.
Arrasate também terá de se planejar sem o zagueiro Alejandro Catena, suspenso. Outros desfalques das duas equipes estão listados abaixo.
O Valencia venceu o confronto mais recente por 1 a 0 no Mestalla, em março. Assim, o Osasuna sabe o que esperar em Valência.
Escalações de Valencia x Osasuna
Time titular
Reservas
Técnico
- J. Aguirre
- J. Arrasate