Como assistir a Valencia x Osasuna com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Contrate uma VPN confiável . Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar o jogo!

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Prévia da partida

La Liga - Rodada 14 29 de nov. de 2026 - 08:00 Estadio Mestalla

O Valencia recebe o Osasuna no Estádio Mestalla, em um jogo da LaLiga que coloca frente a frente um time da metade de baixo da tabela e outro logo acima dele.

O Valencia de Javier Aguirre está em 17º lugar e precisa transformar os resultados recentes em uma sequência mais consistente. A equipe venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0 em seu último jogo pela liga e ganhou três das últimas cinco partidas em todas as competições.

A sequência inclui uma vitória por 6 a 0 sobre o Tavernes de la Valldigna pela Copa do Rei. Já a derrota por 3 a 0 para o Real Madrid, no início de novembro, mostra a irregularidade da equipe.

O Osasuna chega em 13º lugar sob o comando de Jagoba Arrasate, após vencer o Málaga por 1 a 0 em 22 de novembro. Foi sua primeira vitória em uma sequência que também teve derrotas para o Deportivo de A Coruna e o Sevilla.

Arrasate também terá de montar o time sem o defensor Alejandro Catena, suspenso. Outros desfalques das duas equipes estão listados abaixo.

O Valencia venceu o confronto mais recente por 1 a 0 no Mestalla, em março, então o Osasuna sabe o que esperar em Valencia.

Confira tudo o que você precisa saber sobre o horário do jogo, o canal de TV e como acompanhar a transmissão ao vivo.

As opções de TV e transmissão online para Valencia x Osasuna estão listadas abaixo para você escolher como assistir ao vivo.

Notícias e elencos dos times